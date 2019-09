Barça: Suarez revient sur l'intégration de Griezmann

Arrivé début juillet pour 120 millions d'euros en provenance de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann connait des débuts contrastés sur le terrain avec le FC Barcelone. En dehors, en revanche, son intégration se passe plutôt bien, si on en croît Luis Suarez. L'attaquant uruguayen s'est confié sur la venue de son bourreau à la Coupe du monde 2018.

"Nous l'avons traité de la meilleure façon possible, nous l'avons accueilli comme il se doit comme notre nouveau coéquipier et lui avons montré l'humilité de ce vestiaire, a expliqué l’Uruguayen à Fox Sports. Nous avons eu des discussions avec les nouveaux et ils nous ont remerciés parce que c’est difficile de rejoindre un tel endroit. Ils devaient voir que nous sommes tous pareils et que personne ne doit se croire meilleur qu’un autre."

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 3 matches de Liga cette saison, "Grizi" n'a pour l'instant pas pu jouer avec Lionel Messi et Luis Suarez, tous les deux blessés au mois d'août.