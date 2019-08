Au Barça, Dembélé continue à décevoir

La troisième saison d’Ousmane Dembélé à Barcelone démarre mal. Sportivement déjà, l’ailier français n’aura pas l’occasion de briller de sitôt puisqu’il a subi lors de la défaite des Blaugranas à Bilbao (0-1), en ouverture de la saison en Liga, une rupture fibrillaire du biceps fémoral gauche qui l’éloignera des terrains pour cinq semaines. Mais le champion du monde tricolore (22 ans) pose aussi un autre problème, comportemental celui-là, aux dirigeants catalans.

Selon L’Equipe, Eric Abidal aurait rencontré vendredi l’agent du joueur pour évoquer l’attitude de l’ex-Rennais. Et le secrétaire technique du FCB lui aurait fait part de sa "déception". En cause, les heures qui ont suivi sa blessure. Touché vendredi dernier à San Mames, "Dembouz", qui pensait sur le coup ne souffrir que de crampes, était attendu le lendemain par le staff médical du Barça pour passer des examens complémentaires. Un rendez-vous qu’il a zappé.

Son représentant, Moussa Sissoko, avait alors expliqué qu’Ousmane Dembélé s’était rendu chez sa mère, en Bretagne. Pas une excuse pour "Abi" et la direction azulgrana, qui attendent plus d’un joueur débauché à Dortmund pour 105 millions d’euros (hors bonus) et que le président du club, Josep Maria Bartomeu, considère "meilleur que Neymar". Un Brésilien qui pourrait pourtant effectuer son retour au Camp Nou avant la clôture du mercato et lui faire de l'ombre...