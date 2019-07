Sans véritablement dominer, le PSG menait au score contre l'Inter à 20 secondes de la fin. Les Parisiens ont finalement concédé l'égalisation avant de s'incliner aux tirs au but. Pas vraiment rassurant à quelques jours du Trophée des Champions.

Comme toujours lors des matches de préparation, le score importe moins que le contenu. Samedi, on ne peut pas dire que Thomas Tuchel pourra se satisfaire de l'un ou de l'autre. Après le carton initial contre Dresde (6-1) et le nul avec Nuremberg (1-1), le club de la capitale n'a pas réussi à dominer une équipe plus coriace: l'Inter Milan.

La troupe d'Antonio Conte, solidaire et dessinée en 3-5-2, a posé de gros problèmes au PSG. Certes privé de Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Neymar et Edinson Cavani (l'Uruguayen est entré pour les 15 dernières minutes), le club de la capitale s'en est longtemps remis au talent de son gardien Alphonse Areola, auteur de quatre parades importantes devant Marcelo Brozovic (3e), Sebastiano Esposito (6e), Ivan Perisic (46e) ou encore Nicolo Barella (50e).

Les difficultés de Mbappé

Le portier tricolore a finalement craqué à la dernière seconde sur un tir de Samuele Longo (1-1, 90e+4) avant de subir la séance de tirs au but sans réaliser le moindre arrêt (5-6 pour l'Inter avec des ratés d'Adil Aouchiche et Arthur Zagre pour Paris). Avant cette fin malheureuse, le PSG avait pourtant ouvert le score sur coup de pied arrêté: l'œuvre combinée de Pablo Sarabia, passeur, et de Thilo Kehrer, buteur de la tête (1-0, 41e). Mais ce but n'a donc pas suffi.

Il faut dire que le schéma parisien avec Julian Draxler et Pablo Sarabia juste derrière Kylian Mbappé n'a pas forcément permis l'épanouissement du champion du monde tricolore. Constamment en décrochage dans l'axe et dos au but, Mbappé a rarement pu exprimer sa pointe de vitesse et ses déviations dans les petits espaces furent souvent imprécises. Si les nouveaux visages ont pu profiter de cette rencontre en Chine pour peaufiner leur intégration à Paris (on pense à Ander Herrera ou Abdou Diallo), les deux prochaines rencontres contre Sidney, mardi, et Rennes, samedi lors du Trophée des champions, ne seront pas de trop.