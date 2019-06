Qualifs. Euro-2020: le sélectionneur serbe du Monténégro limogé

La Fédération (FSCG) "a décidé à l'unanimité de limoger Ljubisa Tumbakovic en raison de sa décision de ne pas diriger l'équipe lors du match (contre le Kosovo) ce qui représente une surprise désagréable et une violation de ses obligations professionnelles", précise un communiqué diffusé sur son site internet.

Ljubisa Tumbakovic était le sélectionneur du Monténégro depuis février 2016.

La Fédération a exprimé également "ses grands regrets" de voir que deux internationaux d'origine serbe, Mirko Ivanic et Filip Stojkovic, étaient eux aussi absents du match, victimes selon la FSCG de "pressions".

Tumbakovic, Ivanic et Stojkovic ne figurent pas sur la feuille de match Monténégro-Kosovo qui s'est joué vendredi à Podgorica (1-1), selon les données de l'UEFA, et n'ont pas été aperçus non plus sur le terrain, selon un photographe de l'AFP.

Alors que le Monténégro reconnaît le Kosovo, déclaré indépendant depuis 2008, ce n'est pas le cas de la Serbie qui s'y oppose farouchement.

La FSCG a estimé que "des choses en dehors du sport ont, dans le cas présent, vaincu le football et le sport".

Le match avait lieu à huis clos, le Monténégro ayant été sanctionné par l'UEFA pour des chants racistes de ses supporters en mars lors d'un match contre l'Angleterre.