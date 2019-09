Qualifs Euro-2020: l'Andorre, "à quatre ou à cinq derrière" ?

A quatre ou à cinq derrière ? Koldo Alvarez, l'entraîneur de la modeste sélection d'Andorre qui va affronter la France mardi dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2020, a laissé planer le doute sur le schéma tactique qu'il utilisera contre les Bleus, lundi en conférence de presse.



"Il va falloir attendre demain pour savoir si on va jouer à quatre ou à cinq derrière. Il y a un plan de jeu, comme toujours, et si besoin, on l'adaptera", a indiqué le sélectionneur.



Après avoir rencontré un bloc défensif assez compact contre l'Albanie samedi, Didier Deschamps a prévenu que le rideau serait "encore plus bas" contre l'Andorre.



Des précautions qui sont arrivées aux oreilles d'Alvarez : "J'entendais Didier Deschamps s'inquiéter de notre défense... Eh bien, nous, on s'inquiète des 23 joueurs d'en face. Ils sont tous de classe mondiale", a rétorqué le sélectionneur de la nation pyrénéenne.



"Et puis, on compensera avec le coeur ce qu'on n'arrive pas à faire avec les jambes. Mais parfois, le coeur ne suffit pas", a-t-il tempéré.



Il pourra toutefois s'appuyer sur un rideau qui a éprouvé son étanchéité contre la Turquie, samedi, et dirigée de main de maître par l'éternel Ildefons Lima, 39 ans. Contre la sélection qui avait battu la France 2-0 le 8 juin, l'Andorre n'a encaissé qu'un but, à la dernière minute (1-0).



Mais elle en avait encaissé quatre (Mbappé, Ben Yedder, Thauvin, Zouma) en juin quand l'Equipe de France était venue lui rendre visite. "C'était trop, certains étaient évitables", se souvient Koldo Alvarez. "Si on avait tenu le score un peu plus longtemps, on aurait pu espérer autre chose".



En foulant de nouveau la pelouse du Stade de France lundi, la même qu'il avait connue en 1998 contre des Bleus fraîchement sacrés champions du monde, Lima, le taulier du rideau andorran, a confié avoir ressenti la même "chair de poule". Suffisant pour se laisser pousser des ailes ?