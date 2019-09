Pavard meilleur français en Europe, selon le CIES

D'après cette évaluation, le meilleur joueur français n'est autre que Benjamin Pavard, qui se classe 7e de ce classement avec une note de 90,3, le plaçant ex-aequo avec Virgil Van Dijk, Toni Kroos et Timo Werner. Si la méthode de calcul n'a pas été dévoilée, le CIES explique dans sa lettre hebdomadaire que "c'est une approche unique pour évaluer les joueurs match par match en tenant compte de la production sur le terrain et de l'efficacité au niveau individuel et collectif."

Avec cette méthode de calcul, le meilleur joueur d'Europe n'est autre que... Robert Lewandowski (96,7) devant Kevin De Bruyne et Joan Jordan (94). Côté français, on retrouve Nicolas Pallois (18e, 89) et Dimitri Payet (19e, 88,7) dans le top 20, mais... pas Kylian Mbappé.

Best performing players (big-5 but no Serie A) since the start of the season? #Lewandowski at the top according to the @CIES_Football algorithm powered by @OptaPro data; watch out #Jordan! More➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/peMAuQEFR6