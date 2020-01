MLS: Diego Alonso devient le premier entraîneur de l'Inter Miami

"Avec Diego nous avons trouvé un manager qui colle à notre culture et a la volonté de construire une équipe à succès pour nos fans", a déclaré le porte-parole du club, Paul McDonough. "Il apporte beaucoup d'expérience et une mentalité de vainqueur alors que nous nous apprêtons à entamer notre aventure et que nous aspirons à jouer parmi les meilleurs clubs américains".

L'Inter Miami disputera son match inaugural le 1er mars contre le Los Angeles FC. La franchise est détenue par cinq personnes, dont l'ancienne superstar anglaise David Beckham.

Diego Alonso, 44 ans, est le seul entraîneur à avoir remporté la Ligue des champions de la Concacaf avec deux équipes différentes (Monterrey et Pachuca). Il était récemment à la tête de l'équipe de Monterrey, en Championnat du Mexique, mais avait été renvoyé il y a deux mois en raison de résultats décevants.

Il aurait battu pour le poste d'entraîneur de Miami le Français Patrick Vieira ou l'Argentin Marcelo Gallardo, dont les noms étaient également évoqués.