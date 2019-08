"Il est comme d'habitude, a jugé l'attaquant du Paris Saint-Germain à propos de son coéquipier. Il est dans une situation que tout le monde connaît, mais il est revenu à l'entraînement, il s'est entraîné, il a démontré sa qualité."

"Moi, je ne veux pas qu'il parte, a assuré Mbappé à propos de Neymar. Je veux qu'il reste chez nous, il sait ce que je pense de lui, et de sa situation. Tout va très bien entre nous, on a une relation basée sur l'honnêteté et le respect, tout va très bien."