Mauricio Pochettino ne signera pas au Bayern Munich

Hansi Flick réussit de bons débuts au Bayern Munich, pour ne pas dire mieux. Cinq matchs pour quatre victoires et 17 buts marqués : la défaite subie face à Leverkusen (1-2) samedi n’effacera pas totalement la première impression de transition réussie en Bavière après le départ de Niko Kovac. Mais le champion d’Allemagne n’en reste pas moins en quête d’un successeur de renom au technicien croate, et accessoirement à l’actuel coach intérimaire, confirmé jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, le nom de Mauricio Pochettino, libre depuis son licenciement de Tottenham, a naturellement été évoqué. Mais à en croire SportBild, l’entraîneur argentin - qui avait emmené les Spurs en finale de Ligue des Champions la saison dernière - n’est pas sur la shortlist des dirigeants allemands. C’est actuellement le nom de Thomas Tuchel qui revient le plus. Et l’avenir du coach du PSG sera fortement lié aux résultats du club francilien sur la scène européenne. Réponse dans quelques mois…