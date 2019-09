Mamaev et Kokorin vont être libérés

Un tribunal russe a autorisé vendredi la libération conditionnelle "pour bonne conduite" des footballeurs internationaux Pavel Mamaev et Alexander Kokorin, condamnés en mai à plus d'un an de prison ferme pour des violences.

L'avocat des deux sportifs avait déposé une demande de libération anticipée étudiée vendredi par le tribunal régional d'Alexeïevka, petite ville de l'ouest de la Russie où est située leur colonie pénitentiaire.

"La décision a été prise de donner suite à ces demandes et d'autoriser les condamnés à purger leur peine en liberté conditionnelle", a annoncé le tribunal dans un communiqué, ajoutant "avoir tenu compte du comportement des condamnés pendant leur détention".

Pavel Mamaev, Alexander Kokorin et le frère de ce dernier ont notamment été employés "à l'atelier couture" de leur prison, souligne le tribunal.

Le Parquet a 10 jours pour faire appel, mais le procureur du tribunal d'Alexeïevka a déjà annoncé qu'il était favorable à la requête des avocats.

Pendant leur détention, Alexander Kokorin (28 ans, 48 sélections) et Pavel Mamaev (30 ans, 15 sélections) avaient aussi participé à de nombreux tournois de football avec des détenus.

Le directeur général du Zenit Saint-Pétersbourg a annoncé qu'il allait rencontrer "bientôt" Kokorin pour évoquer la suite de sa carrière. Celle de Mamaev est moins claire: son club, Krasnodar, avait annoncé vouloir le licencier et il ne figure pas dans la liste des joueurs du club.

En octobre 2018, après une sortie nocturne, les deux footballeurs et leurs acolytes s'étaient violemment attaqués dans la rue au chauffeur d'une animatrice télé puis, quelques heures plus tard, à deux hauts fonctionnaires du ministère russe du Commerce assis dans un café.

Invisibles pendant plus de 24 heures, les deux athlètes avaient fini par se présenter à la police. Ils avaient été condamnés à 17 et 18 mois de prison ferme en mai.