légère douleur pour Matuidi, qui s'entraîne à part

Le joueur de la Juventus Turin a débuté la séance collective avec une vingtaine de ses coéquipiers par des courses, avant de partir travailler à l'écart avec un membre du staff.

L'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman s'est lui aussi entraîné à part. L'ex-Parisien a disputé un match amical mercredi soir avec son club, avant de rallier Clairefontaine jeudi pour le déjeuner.

Le reste des Bleus s'est entraîné pendant plus d'une heure, devant quelques spectateurs enthousiastes, terminant la séance par une opposition dans laquelle l'attaquant de Séville Wissam Ben Yedder s'est distingué avec un but et une passe décisive.