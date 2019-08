le sélectionneur Stuart Baxter quitte les Bafana Bafana

"J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer à travailler avec professionnalisme et passion, comme j'ai pu le faire avant", a expliqué Baxter, arrivé sur le banc des Bafana Bafana en 2017.

L'ancien milieu de terrain n'avait pas réussi à qualifier les champions d'Afrique 1996 à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Et malgré l'élimination de l'hôte égyptien en huitièmes de finale, les supporters locaux n'ont pas digéré les résultats de la CAN, terminée en quarts face au Nigeria, après une seule victoire, ric-rac contre la Namibie (1-0), et deux défaites devant le Maroc (0-1) et la Côte d'Ivoire (0-1) lors de la phase de groupes.

Après Clarence Seedorf (Cameroun), Javier Aguirre (Egypte), Ricardo Manetti (Namibie), Paul Put (Guinée), Emmanuel Amunike (Tanzanie), Sébastien Desabre (Ouganda), Sunday Chidzambwa (Zimbabwe) ou Hervé Renard (Maroc), Baxter est le neuvième sélectionneur de la CAN-2019 à quitter son poste depuis le sacre algérien.