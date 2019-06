Hjulmand prendra la tête la sélection danoise après l'Euro

Hjulmand, 47 ans, remplacera le Norvégien Åge Hareide, dont le contrat expire après la compétition. Il avait signé pour quatre ans.

"Kasper Hjulmand va conduire l'équipe vers le Mondial de 2022 au Quatar et l'Euro-2024 en Allemagne", a écrit la Fédération dans un communiqué.

"Je suis extrêmement fier et honoré", a réagi Hjulmand lors d'une conférence de presse. "J'ai grandi avec l'équipe nationale et c'est de la passion et un lien sanguin qui me lie au football danois."

Avant son entrée officielle en fonction le 1er août 2020, Hjulmand, qui a entraîné les équipes de Lyngby et Nordsjaelland au Danemark et Mainz en Allemagne, occupera un poste de consultant afin d'assurer une transition fluide.