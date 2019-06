Gold Cup: les Etats-Unis en quarts sur la bicyclette d'Altidore

Team USA a remporté sans concéder le moindre but ses trois matchs du groupe D, dont elle termine en tête, et affrontera dimanche en quarts de finale le Curaçao qui a terminé 2e du groupe C. Les Américains évitent ainsi la Jamaïque, 1re du groupe C, qui leur avait infligé leur première défaite de l'année le 6 juin en s'imposant en amical (1-0).

C'est le Panama, finalement 2e du groupe D, qui se frottera dimanche aux Reggae Boyz.

Auteur de son 43e but en sélection, Altidore est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Team USA, encore loin des 57 réalisations de Clint Dempsey et Landon Donovan.



Les résultats de mercredi du groupe D

A Kansas City,

Etats-Unis battent Panama 1 à 0

But

Etats-Unis: Altidore (66)

Trinité-et-Tobago et Guyana 1 à 1

Buts

Trinité et Tobago: Molino (80)

Guyana: Danns (54)