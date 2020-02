Foot: le Portugais José Peseiro nouveau sélectionneur du Venezuela

"Laureano Gonzalez (le président de la FVF, NDLR) officialise (...) l'arrivée de l'entraîneur portugais José Peseiro en tant que nouveau sélectionneur national de la Vinotinto", a tweeté la FVF.

Agé de 59 ans, le nouveau sélectionneur succéde à Rafael Dudamel qui était en poste depuis 2016 et qui a démissionné le 2 janvier dernier, prétextant que les "relations avec les dirigeants se détériorent (...) de plus en plus vite".

Quelques jours plus tard, Dudamel, ancien gardien de but emblématique de la "Vinotinto", le surnom de la sélection vénézuélienne, entre 1993 et 2007, était nommé entraîneur du club brésilien de l'Atlético Mineiro.

Peseiro revient sur le banc après une longue période d'inactivité, puisqu'il était sans contrat depuis son départ du Sporting Lisbonne en novembre 2018 où il était arrivé quatre mois plus tôt.

Durant sa carrière d'entraîneur, il a notamment été adjoint de son compatriote Carlos Queiroz, actuel entraîneur de la Colombie, pendant la saison 2003-04 lorsqu'il entraînait le Real Madrid des "Galactiques" Raúl, Zinedine Zidane, Luis Figo et Ronaldo.

Il a fait l'essentiel de sa carrière au Portugal, avec notamment des passages à Porto (2016) et au Sporting Braga (2012-2013, puis 2016). Il a également entraîné en Grèce (Panathinaïkos), Roumanie (Rapid Bucarest) et en Arabie saoudite (équipe nationale).