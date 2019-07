Euro-2019 U19 féminin: les Bleuettes sur le toit de l'Europe

Il s'agit du cinquième sacre pour les Françaises en dix finales dans cette compétition. L'Allemagne, pour sa part, titrée à six reprises, échoue pour la seconde fois d'affilée en finale.

Les Bleuettes de Gilles Eyquem avaient déjà fait sensation en demi-finale en éliminant les tenantes du titre espagnoles 3-1 après prolongation, avec notamment deux buts de la pépite du PSG Vicki Becho, âgée seulement de 15 ans et entrée en jeu dimanche à la 63e minute.

Les Allemandes ont ouvert le score dès la 6e minute par Nicole Anyomi, qui a trompé Justine Lerond en reprenant un ballon renvoyé par la transversale sur un superbe tir de Melissa Kössler.

Mais les Bleuettes, loin d'être abattues, ont multiplié les attaques et égalisé par l'autre joueuse du PSG Sandy Baltimore, qui a battu Wiebke Willebrandt d'un tir du gauche au premier poteau dans un angle très fermé (13e).

Côté français Lerond, la gardienne du FC Metz, a multiplié les exploits et les Bleuettes ont inscrit le but du sacre par la capitaine Maëlle Lakrar, qui a repris victorieusement de près et au milieu d'une forêt de jambes un corner tiré côté gauche par Julie Dufour (73e).

Un belle revanche pour l'équipe de France face un adversaire qui l'avait battue en finale en 2002 et 2006.

Le dernier titre des Bleuettes, battues en finale par l'Espagne en 2017, remontait à 2016: victoire 2-1, encore contre l'Espagne.