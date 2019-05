Casillas rassurant sur son état de santé après sa "grosse frayeur"

"Tout est sous contrôle ici, une grosse frayeur mais toutes mes forces sont intactes", promet le gardien de 37 ans, hospitalisé mercredi après un accident cardiaque.

Le champion du monde (2010) et double champion d'Europe avec la Roja (2008 et 2012) "a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement" de mercredi matin et a dû être hospitalisé, avait écrit le FC Porto, son club actuel dans un communiqué mercredi.

"Casillas va bien", son état de santé est "stable" et "son problème cardiaque a été résolu", assurait le club du nord du Portugal, sans plus de précisions.