Bale a rejoué, Zidane reste muet sur Neymar

Le Gallois est entré en jeu face à l'AS Rome, qui a tenu en échec le Real 2-2 en amical avant de remporter le trophée aux tirs au but, dimanche au Stade Olympique de Rome.

Cet été, Bale n'avait disputé que deux des cinq matches de préparation de son club, en entrant en cours de jeu face à Arsenal et l'Atletico Madrid.

Et Zidane a fait clairement savoir que l'ailier de 30 ans n'entrait plus dans ses plans. Le technicien français souhaite, en effet, rajeunir son équipe, qui a vécu une saison dernière très difficile.

Après la rencontre, Zidane est revenu sur la situation des deux joueurs : "Bale et James (Rodriguez) sont des joueurs du Real Madrid. Tout peut arriver jusqu'au 31 août, mais on compte sur tous les joueurs."

L'ancien capitaine de l'équipe de France ne s'est pas davantage étendu concernant les rumeurs de plus en plus persistantes qui envoient Neymar, le prodige du Paris SG, au Real Madrid.

"Nous sommes ici avec l'équipe que nous avons et nous ne pensons qu'à ça", a balayé le technicien français.