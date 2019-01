Fed Cup/France - Garcia rappelée contre la Belgique après deux ans d'absence

Par AFP January 29, 2019 14:25 La meilleure Française, Caroline Garcia, qui n'avait plus joué avec l'équipe de France de Fed Cup depuis plus de deux ans, a été sélectionnée par Julien Benneteau pour affronter la Belgique au 1er tour les 9 et 10 février à Liège, a annoncé mardi le capitaine des Bleues.