Alonso ne ferme pas la porte à un retour en F1

Présent ce week-end au Grand Prix d’Italie avec l’écurie McLaren, pour qui il est devenu ambassadeur et conseiller, Fernando Alonso a évoqué un possible retour en Formule 1 en 2021 avec la mise en service du nouveau règlement.

"Un retour ? Peut-être. Nous verrons. En 2020, je dois encore poursuivre différents challenges en dehors de la Formule 1. Ils ne sont pas terminés, comme les 500 Miles d'Indianapolis et d'autres défis", a ainsi révélé le double champion du monde (2005 et 2006) dans une interview accordée à Sky Sports, et d’ajouter: "Les raisons pour lesquelles j'ai quitté la F1 seront toujours valables en 2020, à savoir la domination totale d'une équipe et des courses trop prévisibles. Mais avec la refonte des règlements techniques pour 2021, cela peut redistribuer les cartes et qui sait offrir de belles opportunités de courir. Le seul point négatif c'est l'inflation du calendrier. Vingt-deux courses, c'est du non-stop. Et je commence à vieillir."