Ramos a ouvert le score dès la 6e et Jesus Navas a doublé la mise à la 19e. A la demi-heure de jeu, K. Olsen a réduit le score, mais les Espagnols ont aussitôt repris l'avantage sur un tir d'Isco repoussé par le poteau, le ballon rebondissant sur le gardien des Féroé avant de finir sa course dans le but.

A un peu plus d'un quart d'heure de la fin, Gaya a inscrit un quatrième but (72e) pour l'Espagne privée de son sélectionneur Luis Enrique, retenu auprès des siens pour un problème familial.

Grâce à cette victoire, les Espagnols consolident leur première place dans le groupe F avec trois succès en trois matches (9 points). La Suède, qui l'a emporté 3 à 0 face à Malte, conserve sa deuxième place. Lundi, l'Espagne accueillera la Suède.

Dans le groupe G, la Pologne a elle aussi consolidé sa première place à la faveur de sa victoire en Macédoine du Nord (1-0).

Dans le groupe B, l'Ukraine, qui a écrasé la Serbie (5-0), reste en tête avec 7 points, devant le Luxembourg (6 pts) et le Portugal, tenant du titre (2 pts) mais un match en moins.