La faute à l'inexpérience? L'Angleterre a perdu 2-1 contre la République tchèque vendredi à Prague, alors qu'une victoire lui aurait permis de se qualifier dès maintenant pour l'Euro-2020.

C'est Zdenek Ondrasek, remplaçant, qui a marqué le but de la gagne (85e), parfaitement servi au point de penalty par Lukas Masopust.

En tout début de rencontre, le défenseur Jakub Brabec (9e) avait, du genou et sur corner, répondu à l'ouverture du score anglaise, d'un penalty marqué par Harry Kane (5e).

C'est la première défaite subie par les Anglais en éliminatoires depuis 44 matches et une défaite 1-0 en Ukraine il y a... 10 ans.

Pas encore de quoi voir s'évaporer le rêve d'une finale à Wembley: avec 12 points et trois matches à jouer, les "Three Lions" restent premiers du groupe A, à égalité de points avec leurs adversaires du soir (12 pts, 2 matches à jouer) et devant le Kosovo (8 pts, 3 matches à jouer).

Mais le résultat semble logique pour l'équipe de Gareth Southgate, dominée (7 tirs à 17, 4 tirs cadrés à 8) par des Tchèques courageux et tout en puissance.

A des années-lumière de leur nette victoire 5-0 au match aller.

Une jeunesse inefficace

Les tout jeunes Anglais, avec aucun joueur de moins de 30 ans et plusieurs très jeunes alignés au coup d'envoi (Jadon Sancho, 19 ans, Mason Mount, 20 ans), ont en effet échoué à créer le danger.

Les rares occasions anglaises sont d'ailleurs venues du duo d'attaquants Sterling-Kane, qui font figure de piliers de l'équipe à 25 et 26 ans.

C'est ainsi Sterling qui a obtenu le penalty transformé par Kane d'une frappe plein centre. Et encore lui qui a servi à Kane un ballon (63e) que l'attaquant de Tottenham a échoué à reprendre à bout portant.

Avec un pressing efficace, les Tchèques se sont au contraire créé plusieurs bonnes occasions, abusant des tirs lointains pour créer le danger.

C'est d'ailleurs un tir de l'extérieur de la surface de Vladimir Coufal, dévié de justesse par Jordan Pickford, qui a amené le corner du premier but tchèque.

Les "Three Lions" tenteront de se racheter lundi lors d'un déplacement en Bulgarie, déjà éliminée après son nul au Monténégro (0-0) vendredi.

Les Tchèques joueront eux une grande partie de leur destin en novembre face au Kosovo, qui a deux points de moins qu'eux mais un match en moins et qui peut les dépasser en cas de victoire lundi face au Monténégro.