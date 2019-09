Avec onze points de retard sur le leader ukrainien au coup d'envoi, et incapable de faire mieux que deux nuls lors de ses deux premières sorties dans ces qualifications pour l’Euro 2020, le Portugal a enfin connu les joies d’un premier succès. Ce samedi, Bernardo Silva et consorts l’ont emporté avec la manière (2-4) et s’offrent un bon bol d’air. Les voici enfin lancés.

Face à une équipe serbe guère plus à son avantage dans cette phase de groupe, mais restant tout de même sur une première victoire face à la Lituanie (4-1), les Lusitaniens ont eu toutes les peines du monde à entrer dans la partie. Inquiétés dès la 3e minute par une frappe de Dusan Tadic, bien stoppée par Rui Patricio, les hommes de Fernando Santos ont d’abord manqué d’idées et d’inspiration offensive avant de sortir peu à peu de leur torpeur.

Côté serbe, si le physique a été mis à l’honneur, les opportunités d’ouvrir le score ont été rares, mais toujours dangereuses lorsqu’elles sont arrivées. En témoigne ce tir du droit d'Aleksandar Kolarov, passé juste à gauche de la cible (38e). Et c’est sur une sortie aérienne loupée par Marko Dmitrovic, que William Carvalho a ouvert le score en renard des surfaces, pour permettre au Portugal de prendre l’avantage (1-0, 42e). De quoi regagner les vestiaires avec un maigre mais précieux avantage.

Une folle fin de match

Pauvre en occasions jusque-là, la rencontre s’est totalement débridée en seconde période avec une pluie de buts, dans une alternance absolument parfaite. Goncalo Guedes a d’abord doublé la mise en faveur des visiteurs (0-2, 58e), avant que Nikola Milenkovic ne réduise l’écart (1-2, 68e). Puis Cristiano Ronaldo s’est réveillé pour ouvrir son compteur personnel (1-3, 80e), imité côté serbe par Aleksandar Mitrovic (2-3, 85e). Et pour conclure cette folle fin de match, Bernardo Silva a redonné deux buts d’avance aux Lusitaniens (2-4, 86e).

Ce large succès permet aux champions d’Europe en titre de se replacer à la deuxième place du classement du groupe B, avec désormais huit points de retard sur l’Ukraine qui a cependant joué deux matches de plus que son dauphin. Pour la Serbie c’est un nouveau coup d’arrêt et les hommes de Ljubisa Tumbakovic restent bloqués à l’avant-dernière place, avec un point de moins (et un match de plus) que le Portugal.