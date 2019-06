Leroy Sané, dès la 12e minute, et Marco Reus (62e) ont marqué pour les quadruples champions du monde, qui occupent désormais avec six points la deuxième place du groupe C, derrière l'Irlande du Nord, neuf points mais un match de plus.

Les Allemands avaient débuté par une victoire aux Pays-Bas en mars.

Löw, qui a reçu une haltère sur la poitrine lors d'une séance à la salle de gym la semaine dernière, n'avait pas fait le voyage, et ne sera pas non plus sur le banc mardi pour le match à domicile (Mayence) contre l'Estonie, le petit Poucet du groupe.

Pour ce match contre le 81e du classement Fifa, c'est donc son adjoint Marcus Sorg qui a mis en place une défense à trois et reconduit en attaque, associé à Marco Reus, le duo Serge Gnabry-Leroy Sané qui s'est imposé cette année au détriment de Timo Werner, une nouvelle fois relégué sur le banc.

Supérieure dans tous les compartiments du jeu, l'Allemagne s'est libérée dès la 12e minute. Après une mauvaise relance du Belarus, Kimmich a lancé en profondeur Sané. Celui-ci a fusillé de près le gardien Aleksandr Gutor qui avait déjà sauvé son équipe dans les premières minutes du match.

Malgré une possession de balle écrasante, les Allemands ont ensuite longtemps buté sur la défense regroupée des locaux, sans pour autant trembler, tant les hommes du sélectionneur Igor Kriouchenko se sont montrés incapables de créer le danger.

Reus a doublé la mise à la 62e minute. Sans aucune opposition dans la surface, le capitaine du Borussia Dortmund a placé un tir imparable après avoir été servi par Matthias Ginter. Sané a manqué le doublé à la 83e minute, lorsque sa tête a trouvé le poteau.