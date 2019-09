Contrat rempli pour Didier Deschamps: les Bleus, inefficaces mais au rendez-vous mardi à Saint-Denis contre Andorre (3-0), ont fait le plein de points dans la course à l'Euro-2020. La qualification est toutefois loin d'être acquise.

Il y a la fête, et le comptable. Côté fête: un Stade de France en joie devant les multiples occasions que se sont procuré les Tricolores pour leur 100e match dans leur enceinte fétiche depuis son inauguration en 1998. Côté comptable, trois points de plus dans la besace des champions du monde, à ajouter aux trois unités glanées samedi contre l'Albanie (4-1).

Ce qui fait, en tout, 15 points sur 18 possibles depuis le début de cette campagne: honorable, certes, mais ce bilan est toujours partagé par la Turquie, victorieuse mardi soir en Moldavie (4-0).

Si l'Islande, battue en Albanie (4-2), a enfin lâché du lest, ce n'est pas le cas des Turcs. Les retrouvailles le 14 octobre au Stade de France promettent d'être électriques, après la claque subie par les Bleus à Konya (2-0 en juin). Et il aura fallu, trois jours plus tôt, négocier un déplacement difficile à Reykjavik contre des Islandais en quête de points.



Coman récidive





Sans trois de ses habituels titulaires - Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Paul Pogba étaient blessés -, Didier Deschamps sort du mois de septembre confiant, et avec une certitude: son réservoir de joueurs a l'envie et le talent pour exister en Bleu.

Après son doublé de samedi contre l'Albanie, Kingsley Coman a récidivé en réveillant le Stade de France (18e).

Jonathan Ikoné, 21 ans et buteur express samedi pour ses débuts en sélection, a encore impressionné, à l'image de sa passe millimétrée vers Coman sur le premier but.

Associé pour la première fois à Raphaël Varane, Clément Lenglet s'est aussi montré à l'aise, comme sur ce but de la tête, son premier en Bleu à sa troisième sélection (52e). Il faudra toutefois revoir ces deux-là contre des adversaires plus accrocheurs.

Après avoir encaissé un but à la 88e en Turquie trois jours plus tôt, la 136e nation mondiale a bien résisté mardi, grâce notamment à un solide Gomes dans les buts. Notamment face à Antoine Griezmann (28e) qui a raté son deuxième pénalty de rang.

Mais Gomes a finalement plié sur le coup franc parfait du Barcelonais vers la tête de Lenglet. Et n'a rien pu faire sur le troisième but, signé Wissam Ben Yedder en toute fin de match (90e+1).