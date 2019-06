Qualif. Euro-2020: les Bleus perdent la tête en Turquie

Le piège de Konya s'est refermé samedi sur les champions du monde français (2-0), étourdis par la charge d'une équipe de Turquie sans complexe, portée par un stade en ébulition et désormais seulement en tête du groupe H qualificatif à l'Euro-2020.

Les hommes de Didier Deschamps s'attendaient à un comité d'accueil "hostile" dans la métropole anatolienne, aussi pieuse en ville que fervente supportrice de la "Milli Takim" dans son intimidant stade de 42.000 places. Mais ce fut encore pire que prévu...

Bleus conspués à l'échauffement et Marseillaise sifflée d'un côté, chants assourdissants et marée rouge de drapeaux et de maillots turcs de l'autre: les supporters ont joué leur rôle à merveille, transformant l'affiche du soir en véritable enfer pour les Français.

Sur le papier, le match semblait déséquilibré. Mais les Turcs, au contact et au culot, ont bousculé des Bleus trop peu entreprenants.

Deschamps avait pourtant sorti une équipe de champions du monde. Neuf des onze titulaires de la finale russe étaient alignés au coup d'envoi! Absents à Moscou, le latéral gauche Lucas Digne et le milieu Moussa Sissoko ont complété ce casting de stars, en l'absence de Lucas Hernandez et N'Golo Kanté, tous deux forfait.

Le camp d'en face était en plus affaibli par l'absence de plusieurs joueurs majeurs (Emre Belözoglu, Ozan Kabak...). Et Hakan Calhanoglu, milieu du Milan AC pressenti pour porter le brassard de capitaine, a été laissé sur le banc au coup d'envoi.

Sans complexe, les Turcs ont appliqué à la lettre les consignes de leur sélectionneur Senol Günes, rappelé en sauveur pour redresser une sélection nationale au fond du trou.

"On va avoir notre public derrière nous, il faut savoir jouer notre jeu, essayer de dominer le jeu, être concentrés et motivés pendant 90 minutes", avait exposé vendredi le héros de l'épopée turque lors du Mondial-2002, terminé sur la troisième marche du podium.