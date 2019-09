Moreno prêt à "retravailler" avec Luis Enrique

Robert Moreno, qui a succédé à Luis Enrique endeuillé par le décès d'une de ses filles, a rendu hommage mardi à son prédécesseur, se disant prêt à "retravailler" un jour comme adjoint de l'Asturien s'il reprend sa carrière d'entraîneur.

"Pour l'instant, il y a une situation très récente que nous devons respecter et je ne crois pas que (Luis Enrique) pense à cela en ce moment", a déclaré Robert Moreno en conférence de presse, cinq jours après que l'ancien sélectionneur (2018-2019) a annoncé la mort de sa fille Xana, âgée de neuf ans, des suites d'un cancer des os.

Mais Moreno, ex-adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone (2014-2017), a expliqué qu'il se sentait plus à l'aise comme numéro deux et qu'il retravaillerait avec plaisir au sein du staff technique de son ancien mentor.

"Si à un moment, il décide qu'il a envie de recommencer à entraîner, où que ce soit, et il souhaite compter sur nous, je serai le premier à faire un pas de côté pour retravailler avec lui, et je serai enchanté de le faire", a ajouté le nouveau sélectionneur.

Spécialiste de l'analyse vidéo et des nouvelles technologies, Robert Moreno (41 ans) a été bombardé sélectionneur de l'équipe d'Espagne en juin, alors que Luis Enrique s'était mis en retrait depuis un match à Malte en mars, en raison de la gravité de sa situation familiale.

"Il y a trois conférences de presse que j'aurais aimé ne pas avoir à faire:

celle de Malte, celle de ma présentation et celle d'aujourd'hui", a commenté Moreno. "Moi, la situation qui me plaisait, c'était celle d'avant. Je considère Luis comme un ami et les amis sont plus importants que n'importe quel projet."

Le Catalan, dont c'est la première expérience d'entraîneur principal, a dévoilé vendredi dernier sa première liste de sélectionneur pour deux matches de qualification à l'Euro-2020, en Roumanie jeudi puis face aux îles Féroé dimanche.

Malgré les soubresauts autour de son encadrement technique, la "Roja" a parfaitement débuté sa campagne d'éliminatoires avec quatre victoires en autant de matches et la première place du groupe F.