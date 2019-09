L'Islande gagne et prend la tête

Forte de son succès glané ce samedi face à la Moldavie (3-0), pour le compte des qualifications pour l'Euro 2020, l'Islande en a profité pour prendre provisoirement la tête du groupe H, celui de la France.

Le premier but islandais est intervenu peu après la demi-heure de jeu, grâce au réalisme de Kolbeinn Sigthorsson (31e). En seconde période, Birkir Bjarnason (55e) et Jon Dadi Bodvarsson (77e) ont à leur tour trouvé la faille, pour assurer un succès relativement tranquille aux locaux.

Avec 12 points au compteur, l'Islande occupe donc la première place de sa poule, avec trois unités de plus que la Turquie et la France qui jouent ce soir face à Andorre et à l'Albanie. Quant à la Moldavie, cette quatrième défaite ne lui permet pas de quitter la 5e place.