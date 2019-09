Coman: "Si j'arrive à faire une grosse saison au Bayern..."

Samedi soir, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, l'équipe de France retrouvera le Stade de France au moment de défier l'Albanie (20h45). L'occasion peut-être pour Kingsley Coman de s'offrir une nouvelle cape, eu égard aux absences de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé aux avant-postes.

"Je sens que le coach a confiance en moi. Il y a beaucoup de très bons joueurs et un style de jeu qui fait que, parfois, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi de jouer", évoque l'attaquant du Bayern Munich dans les colonnes de L'Equipe, lui qui a intégré les Bleus il y a quatre ans sans jamais réussir à s'y imposer véritablement, la faute notamment à de trop nombreuses blessures. "J'ai confiance en mes qualités. Si j'arrive à faire une grosse saison au Bayern, forcément, à un moment, j'aurai ma chance en sélection et plusieurs titularisations. Après, ce sera à moins de bien jouer".