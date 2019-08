Tour de Pologne: chute mortelle de Bjorg Lambrecht

Tour de Pologne: Fabio Jakobsen remporte la 3e étape, chute mortelle de Bjorg Lambrecht

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (DQT) a remporté au sprint la troisième étape du 76e Tour de Pologne courue lundi et marquée par le décès du coureur belge Bjorg Lambrecht, à la suite d'une lourde chute.

"La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Bjorg est arrivée... Repose en paix, Bjorg", a twitté son équipe Lotto Soudal.

Le sportif de 22 ans a heurté lundi une structure en béton sur le bord de la route, aux environs du 30e kilomètre de l'étape courue sur 150 km entre Chorzow et Zabrze (sud).

Réanimé sur place, il a été transporté à l'hôpital de Rybnik, où il est décédé, selon le site polonais Onet.

Sur le plan sportif, après les 150 km entre Chorzow et Zabrze, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), deuxième de l'étape, a conservé son maillot jaune de leader, qu'il a endossé samedi.