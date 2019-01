Le Real Madrid, de retour sur le podium de la Liga après deux victoires de rang, a renversé Gérone 4-2 en quarts de finale aller de la Coupe du Roi, jeudi à Bernabeu, grâce à un doublé de Sergio Ramos et un but de Benzema.

Menés 1-0 après l'ouverture du score par Anthony Lozano sur la première incursion de Gérone (7e), les Madrilènes sont revenus dans un premier temps grâce à un but de Lucas Vasquez (18e) avant de prendre l'avantage grâce à un penalty sifflé pour une faute de Lozano sur Vinicius. Le capitaine Sergio Ramos a trompé le gardien visiteur d'un panenka (42e).

Le premier but madrilène avait été initié par Karim Benzema après une interception de Casemiro au milieu du terrain. L'attaquant français a lancé Odriozola, parti comme une fusée avant de servir dans la surface Vasquez qui, du pied droit, a envoyé le ballon sous la barre transversale.

Mais Gérone, une vraie équipe de coupe qui a réussi à sortir à l'arraché l'Atlético Madrid au tour précédent après deux rencontres extrêmement serrées (1-1, 3-3), n'a pas baissé les bras et a égalisé à 2-2 après l'heure de jeu grâce à Alex Granell (66e).

Vexés, les triples champions d'Europe en titre ont appuyé sur l'accélérateur pour marquer deux nouveaux buts en l'espace de trois minutes par Sergio Ramos (77e) et Benzema (80e).

Sur un centre au second poteau de la pépite Vinicius, le capitaine madrilène s'est élevé pour marquer de la tête et réussir son doublé personnel. Trois minutes plus tard, Benzema, au second poteau, a marqué le 4e but madrilène, sur une nouvelle passe décisive de... Vinicius!