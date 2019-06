FC Barcelone vs Espanyol Barcelone en direct, TV et live streaming: Comment regarder les quarts de finale aller de la Coupe du Roi

Vous pourrez regarder FC Barcelone vs Espanyol Barcelone demain, Mercredi 17 Janvier, à partir de 21H GMT (23H de la Mecque), en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Lematch de quarts de finale sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaine beIN SPORTS HD 3.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Pour regarder le match FC Barcelone vs Espanyol Barcelone en direct,TV et live streaming veuillez s'abonner à notre bouquet

Voici la formation rentrante des deux équipes :

Atletico-Séville, en attendant le Real

C'est la principale attraction en ouverture des quarts de finale aller de la Coupe du Roi: l'Atletico Madrid, dauphin du FC Barcelone en championnat, reçoit mercredi (19H00) le FC Séville.

En attendant jeudi l'autre club de Madrid, le Real, en plein blues.

Les Colchoneros tenteront d'égaler leur performance de la saison passée en accédant aux demi-finales. Au tour précédent, les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont aisément disposé des joueurs de Lleida Esportiu, club de 3e division (4-0/3-0). En face, pour ses débuts sur le banc des Sévillans, Vincenzo Montella n'a pas eu de difficultés pour se débarrasser de Cadix, un pensionnaire de 2e division (2-0/2-1).

Dans le même temps, Valence, surprenant troisième de la Liga, affrontera la révélation de la saison passée, Alavés, qui s'était hissé jusqu'en finale de la Coupe du Roi, profitant des défaillances des "gros" dans la compétition, où il avait échoué face au FC Barcelone (3-1).

Un peu plus tard à 21h00, le derby de Barcelone opposera L'Espanyol à son grand rival catalan, le Barça. En route vers le sacre en championnat, les triples tenant du titre seront durs à battre pour les joueurs de Quique Sanchez Flores.

Les regards seront également tournés vers le match du Real Madrid à Leganés un jour plus tard (jeudi 21h30). La "Maison Blanche", qui dérive à 19 points derrière le Barça en championnat, traverse une très mauvaise passe, et la performance des hommes de Zinédine Zidane sera scrutée, analysée, amplifiée même, face à cet adversaire réputé beaucoup plus faible. "C'est en gagnant que nous renverserons cette dynamique, nous devons gagner un match et j'espère que ce sera jeudi", a lancé le technicien français samedi, après la défaite surprise de son équipe face à Villarreal en championnat (1-0).

Les matches retour auront lieu du 23 au 25 janvier (GMT).



Programme des quarts de finale aller:

Mercredi:

• (19h00) Atletico Madrid - Séville FC/beIN SPORTS HD 4

• Valence – Alavés/beIN SPORTS HD 3

• (21h00) Espanyol - FC Barcelone/beIN SPORTS HD 3.

Jeudi:

• (21h30) Leganés - Real Madrid/beIN SPORTS HD 3