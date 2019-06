Mondial-2019: Kerr craque, la Norvège élimine l'Australie

La Norvège jouera contre le vainqueur d'Angleterre-Cameroun, jeudi au Havre, peut-être pour une revanche de 2015, où les Anglaises l'avaient emporté en 8e de finale (2-1).

Et Sam Kerr a tiré dans le ciel de la Côte d'Azur... C'était le premier tir au but de l'Australie, l'attaquante vedette de la Norvège, Caroline Graham-Hansen, venait de transformer le sien, dans un duel à distance entre stars qui été le fil rouge de la soirée.

Les Norvégiennes ont ouvert le score par Isabell Herlovsen (31) et ont fait honneur à leur réputation de défense glaciale, mais les Australiennes ont fini par égaliser sur un corner direct d'Elise Kellond-Knight (83).

Dans un match emballant entre deux équipes qui se sont rendu coup pour coup, les Vikings ont frappé deux fois les montants, les Matildas ont fini à dix, après l'exclusion d'Alanna Kennedy, coupable d'avoir retenu par le maillot Lisa-Marie Utland qui filait au but (104).

Le choc de style entre le 4-3-3 offensif des Océaniennes et le 4-4-2 axé sur la transition des Scandinaves a donné un beau spectacle.



Deux montants pour la Norvège



Le duel attendu entre la star Kerr et la charnière viking, Maria Thorisdottir et Maren Mjelde, a tourné en faveur des Européennes. Elle n'a pas mis son 6e but du tournoi, et saboté son "péno", comme c'est arrivé aux plus grands joueurs du monde.

L'arrière-garde australienne a eu plus de mal à contenir Caroline Graham-Hansen, mais l'attaquante n'a pas su conclure ses occasions.

La vedette de Wolfsburg n'a pas cadré ses premières tentatives (18, 25), puis elle n'a pas réussi à concrétiser ses rapides contre-attaques (38, 56, 64) une fois que la Norvège était dans la position qu'elle affectionne: jouer le contre.

Les Rouges et Bleues ont ouvert le score sur l'action suivant un gros duel gagné par la capitaine Maren Mjelde dans la surface face à Kerr.

Servie dans la profondeur par la remuante Karina Saevik, Isabell Herlovsen a profité de l'hésitation de Steph Catley, qui aurait dû tenter l'interception, pour aller tromper Lydia Williams.

Sonnées, les Matildas ont cru bénéficier d'un penalty, mais après une longue vérification vidéo, l'arbitre allemande Riem Hussein a décidé de ne pas sanctionner Thorisdottir, qui ramenait son bras vers son corps au moment où elle a touché le ballon de l'épaule (43).

L'Australie se brisait systématiquement sur la roche du fjord, il a fallu un coup de pied arrêté pour libérer les Matildas: personne n'a touché le corner "Kay-Kay", qui a trompé Hjelmseth et réveillé une Allianz Riviera qui penchait pour elles.

La fin de temps réglementaire a été mouvementée, entre un tacle limite de Thorisdottir sur Yallop (89), et une frappe enroulée de Graham-Hansen, encore malheureuse, qui a rebondi sur le poteau avant de lécher la ligne de but sans jamais entrer (90+1)!

Les Norvégiennes ont encore eu des balles de match, quand Vilde Boe Risa a touché la barre (105+4), et Graham-Hansen a été contrée in extremis par Chloe Logarzo (114). Mais elles n'ont pas eu à le regretter.