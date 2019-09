Qatar-2022: un stade inauguré pour la finale de la Coupe du monde des clubs

Le Qatar inaugurera le troisième des huit stades du Mondial-2022 en accueillant la finale de la Coupe du monde des Clubs sur la pelouse du stade d'Education City, a annoncé la FIFA lundi.

La demi-finale et le match pour la troisième place se disputerons également dans cette enceinte "qui sera utilisée dans trois ans pour la Coupe du monde de la FIFA", a ajouté l'organisation.

Le stade, situé à sept kilomètres du centre de Doha, est doté d'une capacité de 40.000 places.

Lors du match inaugural, Liverpool, champion d'Europe en titre, affrontera le club mexicain de Monterrey, vainqueur de la Ligue des champions américaine de la CONCACAF, les hôtes Qataris d'Al-Sadd ou le club de Nouvelle-Calédonie Hienghene Sport.

Jusqu'à présent, le pays hôte du Mondial 2022 a inauguré le nouveau stade Al-Janoub en mai, ainsi que le stade international Khalifa de Doha, datant de 1976 et dont la rénovation complète a été achevée en 2017.

"Ces trois stades étant situés à moins de 12 km du centre de Doha, la Coupe du monde des clubs 2019 donnera un aperçu du concept d'organisation compact imaginé par le Qatar pour la Coupe du monde 2022", a déclaré la FIFA dans un communiqué.

"Organisé à la même période de l'année et avec des coups d'envoi donnés à partir de 17h00 (heure locale), ce rendez-vous permettra également aux équipes et aux supporters de vivre l'hiver doux du Qatar, avec des températures moyennes oscillant entre 15 et 24°C", a ajouté l'organisation.

Après l'inauguration d'Al-Janoub, Hassan al-Thawadi, responsable de la commission chargée de l'organisation de la compétition, avait annoncé que deux nouveaux stades supplémentaires seraient prêts "d'ici la fin de cette année (ou) au premier trimestre" 2020.

"D'ici 2021, tous nos stades seront prêts", avait-il assuré.