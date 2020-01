Coupe de la Ligue: Reims premier qualifié pour les demi-finales

Éliminés à la dernière minute par Monaco en Coupe de France le week-end dernier (2-1), les Champenois atteignent le dernier carré de la Coupe de la Ligue pour la 2e fois de leur histoire 13 ans après leur demi-finale perdue en janvier 2007 contre Bordeaux (2-1), lauréat cette année-là.

Mais même en passant l'obstacle strasbourgeois, tenant du titre, la route jusqu'en finale est loin d'être dégagée. Car Paris, Lille et Lyon, soit les trois premiers du dernier Championnat, sont toujours en course.

Les Lyonnais ouvriront le bal mercredi contre Brest (18h45), avant que le PSG et Lille ne reçoivent respectivement Saint-Etienne et Amiens en soirée (21h05).



Quarts de finale de Coupe de la Ligue

Joué mardi:

(+) Reims - Strasbourg 0-0 (4 tirs au but à 2)



Mercredi:

(18h45) Lyon - Brest

(21h05) Lille - Amiens

Paris SG - Saint-Etienne