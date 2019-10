Coupe de la Ligue anglaise: les deux Manchester gâtés au tirage

Manchester City et Manchester United ont hérité d'un tirage au sort favorable pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, jeudi, puisqu'ils affronteront les deux équipes de divisions inférieures encore en course, Oxford United (D3) et Colchester (D4).

Les Citizens, doubles tenants du titre, se déplaceront à Oxford alors que les Red Devils recevront le petit poucet de la compétition à Old Trafford.

Les deux clubs ont déjà une équipe de l'élite à leur tableau de chasse cette saison: Colchester avait réussi à sortir Tottenham en seizième de finale aux tirs au but, alors que Oxford United avait corrigé West Ham 4-0.

Les deux autres quarts opposeront des équipes de Premier League, Everton accueillant Leicester, actuellement 3e du championnat, à Goodison Park, alors que Liverpool, qualifié après un match fou contre Arsenal mercredi (5-5, 5-4 aux tirs au but), ira à Birmingham défier Aston Villa.

La programmation de cette dernière affiche est un vrai casse-tête.

Les quarts de finales doivent se disputer les 17 et 18 décembre, mais les Reds se rendront au Qatar le 18 pour disputer les demi-finales de la Coupe du monde des clubs.

Jürgen Klopp a même agité la menace d'un forfait mercredi soir, si une autre date convenable dans un calendrier déjà surchargé n'est pas proposée.

Les Reds doivent déjà disputer 7 matches en décembre, plus ce quart de finale et soit la finale pour la 3e place, soit la grande finale de la Coupe du monde des clubs.

"S'ils ne nous trouvent pas une date - une date acceptable, pas à 3 heures du matin le jour de Noël -, on ne le jouera pas (...) soit l'autre équipe serai qualifiée, soit c'est Arsenal" qui sera repêché, a-t-il lancé.

Le prochain créneau pour Liverpool en milieu de semaine, hors trêve internationale, serait dans la semaine du 13 janvier, soit une semaine après la date prévue pour les demi-finales.

Le programme des quarts de finale:

Oxford United (D3) - Manchester City

Manchester United - Colchester (D4)

Aston Villa - Liverpool

Everton - Leicester