Coupe de la Ligue anglaise: Aston Villa en finale 10 ans après

Une douce parenthèse pour le promu en Premier League, en difficultés en championnat, qui retrouvera le 1er mars la finale de Coupe de la Ligue dix ans après sa dernière apparition à ce niveau qui s'était soldée par une défaite (2-1) face à Manchester United en 2010.

Un but 100% égyptien a délivré Villa Park au bout du temps additionnel: un centre de l'entrant Ahmed Elmohamady pour son coéquipier Trézéguet (90e+3) qui a propulsé le 16e de Premier League à Wembley.

Alors que deux points seulement les séparent du premier relégable, Jack Grealish et ses coéquipiers ont fait tomber le troisième de Premier League.

Leicester a pourtant empilé les tirs, 22 exactement, soit plus du double de son adversaire. Mais même l'égalisation tardive de l'attaquant des Foxes Kelechi Iheanacho (72e) après un centre rasant de Harvey Barnes n'aura pas suffi à éteindre Villa Park.

Aston Villa, qui n'a plus étoffé son armoire à trophées depuis 1996 et une victoire en Coupe de la Ligue, avait parfaitement lancé son match après le bon résultat obtenu à l'aller à Leicester (1-1). Dès l'entame, le piston gauche des Villans Matt Targett a trouvé la cible dans un angle particulièrement fermé et a trompé Kasper Schmeichel d'une demi-volée à l'angle des "six mètres" (12e).

Une action initiée par un geste de classe de l'espoir du football anglais Jack Grealish, qui postule toujours à une première sélection avec les "Three Lions" à 24 ans.

Dans l'autre demi-finale, entre Manchester United et City mercredi, les Red Devils, corrigée 3-1 à Old Trafford par leurs rivaux Citizens à l'aller, doivent réussir un autre exploit face au tenant du titre à l'Etihad pour se hisser en finale le 1er mars.