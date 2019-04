Neymar, la Coupe puis la Copa aux lèvres?

L'histoire aurait pu bégayer pour le N.10 auriverde, privé en 2018 d'une finale de Coupe de France et d'une fin de championnat en raison d'une grave blessure au pied droit. Le crack brésilien avait retardé son retour pour arriver en forme au Mondial.

Victime d'une rechute en janvier, le footballeur le plus cher de l'histoire (transféré à l'été 2017 du FC Barcelone contre 222 millions d'euros) a de nouveau été éloigné des terrains pendant trois mois. Mais cette fois, il devrait illuminer le Stade de France de sa présence.

"Je pense qu'il est prêt pour samedi", s'est avancé son entraîneur Thomas Tuchel dimanche, après la victoire en championnat contre Monaco au Parc, où Neymar a joué toute la seconde période sans gêne apparente.

Sa titularisation serait une éclaircie pour le PSG, quadruple tenant du titre qui vit une saison plus que terne entre la nouvelle sortie de route précoce en Ligue des champions, l'élimination inattendue en quart de finale de Coupe de la Ligue, un titre de champion de France qui a tardé en raison de contre-performances, la cascade de blessures et la mise à l'écart d'Adrien Rabiot, notamment.

Pour Neymar, c'est l'occasion de soulever un premier trophée au Stade de France, une enceinte qu'il n'a fréquentée jusqu'à présent qu'avec la sélection brésilienne en mars 2015, lors d'un match amical gagné contre la France (3-1, un but à la clé).



"Plus de temps"



Mais le véritable objectif de l'ancien Barcelonais se situe plus loin: la Copa America, du 14 juin au 7 juillet, qui se joue cette année au Brésil.

Revenu in extremis avant le Mondial-2018, à l'occasion de matches de préparation contre la Croatie et l'Autriche, le N.10 de la Seleçao dispose cette fois d'un mois et demi pour revenir au sommet.

"Je compare ce match (PSG-Monaco, NDLR) avec celui contre la Croatie. La différence, c'est qu'il a plus de temps" avant le début de la Copa, a déclaré le sélectionneur brésilien Tite, cité lundi par le quotidien brésilien Estadao. "Par conséquent, il aura un temps de récupération plus important ce qui lui permettra d'atteindre un meilleur niveau technique aussi", a-t-il dit.

En tant que pays hôte, le Brésil espère redevenir maître du continent sud-américain douze ans après son dernier succès, en 2007.

Ce serait aussi pour la génération Neymar le meilleur moyen de se faire pardonner après le couac du Mondial-2018 et surtout le traumatisme du Mondial-2014 à domicile, terminé sur l'humiliant 7-1 encaissé face à l'Allemagne en demi-finale.

Blessé, Neymar n'avait pas pris part au naufrage, tout comme son capitaine Thiago Silva, suspendu.

Les deux hommes espèrent rattraper le temps perdu cet été devant leur public. Mais avant cela, ils auront une Coupe de France à remporter avec le PSG. Pour Silva, ce serait la cinquième d'affilée.