Dernier tour de piste pour l'artiste Ben Arfa!

Restera ? Restera pas ? Le suspense sur une éventuelle poursuite de l'aventure rennaise pour le fantasque Hatem Ben Arfa va bientôt prendre fin et la finale de la Coupe de France samedi contre le Paris SG pourrait être décisive.

Une chose est sûre: arrivé libre l'été dernier, le milieu de terrain qui s'était engagé pour un an, plus une année en option, est maître de son destin.

Quel que soit le contenu de cette option, il est difficile d'imaginer Rennes en mesure de forcer un tel électron libre à rester. Au début du mois, lors d'une interview à France 3, le joueur avait laissé planer le doute sur son futur: "A Rennes la saison prochaine? Dieu seul sait, on verra, je ne sais pas encore. Le plaisir me guidera".

"Aujourd'hui, il est trop tôt pour tirer les fameux bilans et évoquer ce qui va se passer l'année prochaine", a également botté en touche le président Olivier Létang, interrogé par l'AFP.

Du plaisir, il en a certainement pris avec le parcours européen des Bretons et Rennes a tout fait pour le mettre dans les meilleures dispositions, à l'image du rôle sur mesure que lui a confié Julien Stéphan dans son onze.



L'Europe sinon rien



Du plaisir, il en a donné aussi, se montrant encore capable de belles fulgurances à l'image de la percée qui a amené son but à Angers récemment.

Sur un strict plan comptable, ses 9 buts et 6 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues, pour un joueur qui revenait de plus d'un an sans jouer, sont aussi tout à fait respectable.

Sa complicité grandissante avec ses coéquipiers, notamment Mbaye Niang, pourrait laisser espérer une seconde saison encore plus prolifique.

Mais les raisons d'imaginer un départ sont pourtant bien réelles.

"On a une relation de confiance, forte avec Hatem. On s'était dit qu'on ferait le point à la fin de la saison : sera-t-on ou pas européen ? Y aura-t-il eu du plaisir ? Quelle évolution aura connu le club ?", a listé Létang comme autant d'interrogations autour de l'avenir d'"HBA" dans un entretien au Télégramme.

Alors qu'il se murmure que les deux clubs de Séville - dont le Betis, qu'il a contribué à bouter hors de la Ligue Europa dans un 16e de finale mémorable - lui font les yeux doux, il paraît difficilement envisageable de conserver le joueur sans qualification européenne des Bretons.

Une qualification que Rennes ne peut plus viser que par le biais d'un exploit samedi contre Paris SG. Un exploit qui ne sera possible que si Hatem Ben Arfa sort un gros match.



Ce très cher Hatem



Dans cette quadrature du cercle, d'autres facteurs interviennent forcément.

D'une part, le risque de pillage qui pèse sur l'effectif rennais, où l'on sait qu'outre Ben Arfa, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang, Benjamin Bourigeaud, Hamari Traoré, Ramy Bensebaïni voire Clément Grenier pourraient être très sollicités.

Rennes ne pourra pas garder tout le monde et devra choisir ses combats. Jusqu'à quel point doit-il se battre pour conserver son meneur de jeu ? La question n'est pas taboue.

Sa saison très correcte est à mettre en regard d'un salaire complètement hors-norme pour un club comme Rennes, estimé à 400.000 euros par mois, soit quatre fois le salaire moyen de l'effectif et presque 40% de plus que Grenier, deuxième joueur le mieux payé.

Le statut à part du joueur, qui a tout de même "séché" une mise au vert avant un match contre Marseille sans autre sanction que de ne pas disputer ce match-là, n'est pas forcément tenable sur une longue durée, dans une équipe chez qui la cohésion est un critère vital de performance.

"C'était déjà une chance pour tous les supporters rennais d'avoir Hatem dans le club", avait aussi lâché le président dans l'interview au Télégramme.

Titre ou pas titre samedi soir, il faut effectivement parfois savoir se quitter bons amis.