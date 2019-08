Coupe Davis: Djokovic sera aligné pour la Serbie

Dans le groupe A, la Serbie affrontera la France, finaliste de la dernière édition, et le Japon.

"Nous avons une nouvelle fantastique: Novak participera au tournoi final à Madrid. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui à New York", où le Serbe est arrivé pour y défendre son titre à l'US Open, a déclaré le sélectionneur de l'équipe serbe Nenad Zimonjic, cité dans un communiqué.

"C'est un énorme renfort avec Novak. Je suis très heureux de le voir rejoindre l'équipe après une longue absence", a ajouté Zimonjic.

Novak Djokovic, 32 ans, n'avais pas montré un enthousiasme débordant à propos de la nouvelle formule de la Coupe Davis, même si ses avocats expliquaient qu'un des objectifs était de regagner l'adhésion des meilleurs joueurs.

Il avait déclaré en octobre qu'il n'était "pas sûr" de sa participation. "J'ai le sentiment que la date de la Coupe Davis est vraiment mauvaise, notamment pour les meilleurs joueurs", avait alors expliqué "Nole".

Le Serbe a été aligné la dernière fois pour la sélection dans la Coupe Davis en avril 2017, lorsque la Serbie s'était qualifiée pour les demi-finales en battant l'Espagne (4 à 1) à Belgrade.

La Serbie a remporté le Saladier d'argent de la Coupe Davis en 2010 en battant la France à Belgrade et a disputé la finale contre la République tchèque trois ans plus tard.

Les Serbes disputeront leur premier match à Madrid contre le Japon le 20 novembre, avant d'affronter la France le lendemain.

Avant la Coupe Davis, Djokovic devrait disputer le Masters de Londres, dont la finale est prévue le 17 novembre, selon le communiqué.

Dans la nouvelle formule de la Coupe Davis, le premier de chaque des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (au ratio set et ratio points) seront qualifiés pour les quarts de finale. Les rencontres se disputeront au meilleur de trois matches (deux simples et un double) en deux sets gagnants.