Ce succès, décroché in extremis dans la dernière minute du temps réglementaire et grâce à un but contre son camp du Namibien Itamunua Keimuine, permet aux Marocains de décrocher les trois points. Mais ils devront se montrer plus convaincants face à la Côte d'Ivoire vendredi s'ils veulent conserver cet avantage.

La Namibie, qui participe à sa première CAN depuis 2008, n'aura elle pas le droit à l'erreur face à l'Afrique du Sud.

En attendant, Sud-Africains et Ivoiriens s'affronteront lundi.

Point du Groupe D:

Dimanche:

Maroc - Namibie 1 - 0

Lundi:

Côte d'Ivoire - Afrique du Sud