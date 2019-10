La finale de Copa Libertadores maintenue au Chili malgré les violences

La finale de la Copa Libertadores se jouera bien à Santiago du Chili le 23 novembre malgré les manifestations violentes qui touchent le pays depuis plusieurs jours, a assuré jeudi le président de la confédération sud-américaine de football Alejandro Dominguez.

"La finale unique est maintenue à Santiago du Chili. C'est à Santiago. Ca va passer. On va revenir à la normale", a déclaré le Paraguayen à la radio 1080 AM Asuncion.

En 2018, la finale retour de la plus prestigieuse compétition de clubs sud-américaine, entre les rivaux argentins Boca Juniors et River Plate, avait dû être reportée et délocalisée à Madrid après des violences à Buenos Aires.

Cette année, elle se joue en une seule rencontre et doit opposer River Plate aux Brésiliens de Flamengo.

Le Chili vit depuis plusieurs jours sa pire crise sociale en 30 ans de démocratie, avec des protestations violentes contre la situation socio-économique et les inégalités qui ont fait 18 morts dont un enfant selon les chiffres officiels.