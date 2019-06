Copa America: Le Qatar veut passer un nouveau cap avant le Mondial

"C'est une étape importante dans notre cheminement vers la Coupe du Monde", admet Felix Sanchez, le sélectionneur espagnol du Qatar: Après son sacre en Coupe d'Asie, la "mission 2022" du petit émirat se poursuit à la Copa America où il est invité.

"Nous allons jouer contre des équipes expérimentées qui sont certainement d'un calibre supérieur à ce que nous avons vu lors du la Coupe d'Asie", reconnaît le coach dans une interview sur le site de la Fifa.

Son attaquant Almoez Ali, meilleur buteur de la Coupe d'Asie, est plus cash: "L'Asie étant le continent le plus faible en matière de football, nous en apprendrons davantage à la Copa America".

"Notre groupe comprend l'Argentine, dont les compétences sont bien connues, et la Colombie, qui affiche des performances exceptionnelles, que ce soit aux Coupes du Monde ou à la Copa America. Le Paraguay s'est également illustré par le passé", complète son sélectionneur, dont le contrat a récemment été prolongé jusqu'en 2022.

Affronter de telles équipes "nous dira où nous en sommes actuellement et ce que nous devons faire dans la phase suivante", déroule encore Sanchez.

Déjà en match amical de préparation, le Qatar, désormais classé à la 55e place du classement Fifa après son récent titre de champion d'Asie, avait eu affaire à forte partie, confronté au Brésil de Neymar, qui se blessera d'ailleurs au début de ce match. Les Qataris s'étaient inclinés (2-0) malgré une prestation honorable.

"Apprendre de nos erreurs"

"Ce fut un grand match pour nous. (Mais) nous devons apprendre de nos erreurs", souligne le sélectionneur.

De quoi ramener sur terre les Qataris après leur victoire éclatante face au Japon (3-1) en finale de la Coupe d'Asie en février.

Almoez Ali acquiesce: "Nous ne nous attendons pas à gagner, mais juste à apprendre, car après la Coupe du monde, la Copa America est la plus grande compétition du monde".

Les Qataris savent que beaucoup ont levé les yeux au ciel en apprenant leur participation à la Copa. Mais ils regardent plus loin. "Vous devez toujours vous concentrer sur votre objectif prioritaire. Le Qatar se dirige vers un événement historique: accueillir la Coupe du monde 2022", rabâche Sanchez.

"Au delà de notre simple participation, nous sommes déterminés à laisser notre marque sur l'histoire de la Coupe du monde, notamment puisque ce sera la première Coupe du monde du Qatar".

Dans cette optique, la Copa America sera l'occasion d'aguerrir un groupe dont la moyenne d'age avoisine les 25 ans.

"Je veux que l'équipe se comporte de manière correcte et honorable et démontre qu'elle a progressé. Cela ne se mesurera pas uniquement dans le fait d'accumuler des points et de passer au tour suivant. Mais si cela se produit, ce serait bien évidemment", relativise sélectionneur. Premier test face Paraguay.