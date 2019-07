Un lob du rond central dans le temps additionnel de Harry Kane a donné la victoire à Tottenham contre la Juventus Turin 3-2 en match amical de préparation à Singapour.

Le but de Kane, qu'il décrit comme "l'un des plus beaux de ma carrière" a conclu un match haletant où Lamela (33e) et Lucas (66e) ont aussi marqué pour les Londoniens contre des réalisations d'Higuain (56e) et de Ronaldo (65e) pour la Juve.

Gianluigi Buffon a commencé le match dans la cage des Bianconeri mais a été remplacé à la mi-temps. L'ancien Parisien Adrien Rabiot est rentré au retour des vestiaires et a perdu le ballon amenant le but de Kane.

Malade, Hugo Lloris n'a pas joué pour les Spurs.