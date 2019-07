On ne les aura vus en action que 45 minutes, mais Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont montré qu’ils avaient déjà les crocs. A quatre jours du Trophée des champions, qui opposera samedi à Shenzhen le Paris Saint-Germain au Stade Rennais, les deux attaquants ont permis aux champions de France de remporter leur quatrième et dernier match amical de l’été, mardi face au Sydney FC (3-0).

Une rencontre dont Thomas Tuchel a profité pour procéder à une très large revue d’effectif. S’il avait aligné son équipe en 3-4-2-1 face à l’Inter Milan, l’entraîneur allemand est revenu à un plus classique 4-3-3, dans la moiteur de Suzhou. Avec Cavani en pointe, soutenu par Sarabia et Mbappé sur les ailes, le jeune Kouassi pour suppléer un Verratti ménagé et un Trapp préféré à Areola dans le but.