Regardez Sénégal vs Algérie , ce jeudi 27 juin, à partir de 20H00 heure de la Mecque sur beIN SPORTS 1 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Sénégal - Algérie est probablement le match le plus attendu de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique 2019. Deux équipes talentueuses se font face: le Sénégal est l'un des grands favoris de la victoire finale, l'Algérie peut aller jusqu'au bout.

Le commissaire technique sénégalais, Aliou Cissé, peut compter sur l'un des joueurs de football africains les plus puissants, Sadio Mané, un attaquant externe très rapide qui, après avoir triomphé en Champions League avec Liverpool, tentera de remporter un autre trophée afin de rendre sa candidature encore plus sérieuse. Boule d'or. Après avoir raté le premier match par disqualification, il sera régulièrement sur le terrain avec d’autres excellents joueurs du calibre de Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et Idrissa Gueye. Keita Baldé sera également à l'attaque, faisant ses débuts.

De son côté, l'entraîneur Djamel Belmadi a des joueurs qui peuvent donner une grande qualité à la manœuvre à un niveau offensif: le milieu de terrain Ismaël Bennacer et les attaquants externes Riyad Mahrez et Yacine Brahimi. Sans oublier l'attaquant Bounedjah qui a marqué 41 buts en 28 matches à Al Sadd cette saison et qui a marqué lors du match d'ouverture.

Les dernières actualités sur les formations

Le Sénégal devrait jouer avec un 4-1-4-1 prêt à se transformer en attaque 4-3-3. Le commissaire technique Aliou Cissé alignera probablement Mendy au but, Waguè, Kalidou Koulibaly, Kouyatè et Sabaly en défense, Ndiaye étant placé en position médiane pour protéger les deux usines. Gueye et Diatta seront les deux milieux de terrain intérieurs, la phase offensive dépendra du jeu de la chute Manè et Keita Baldé et Sarr.

De l'autre côté du but, il y aura M'Bohli, tandis que la défense sera composée par Youcef Atal, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Bensebaini, préférés lors du premier match contre Fares, joueur de Spal revenu d'un excellent championnat. Bennacer, Feghouli et Guediuora seront au centre du terrain. Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah et Yacine Brahimi complèteront le 4-3-3 en Algérie.

Le pronostic

Le Sénégal a été légèrement favorisé dans un match où les deux équipes devraient marquer des buts: le défi du défi entre Keita Baldé-Mané-Sarr et Mahrez-Bounedjah-Brahimi promesse le spectacle.

Les formations probables de Sénégal - Algérie

SÉNÉGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Kouyatè, Wagué; Gueye, Diatta, Ndiaye; Keita Baldé, Mané, Sarr.

ALGERIE (4-3-3): M'Bolhi; Atal, Mandi, Bensebaini, Fares; Guediuora, Bennacer, Feghouli; Mahrez, Bounedjah, Brahimi.



Le match Sénégal vs Algérie sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Découvrez nos applications mobiles:

Télécharger beIN SPORTS sur Android

Télécharger beIN CONNECT sur Android

Télécharger beIN SPORTS sur IOS

Télécharger beIN CONNECT sur IOS