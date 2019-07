Regardez Sénégal - Tunisie, ce dimanche 14 Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Sénégal-Tunisie est la première demi-finale de la Coupe d'Afrique et se disputera dimanche à 19 heures: streaming, prévisions, analyses et probabilités.

Tout est prêt pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique 2019, prévues pour le dimanche 14 juillet. Nous allons commencer par le défi entre le Sénégal et la Tunisie, qui est prévu à 19h00.

Dès la veille de cet événement, l'équipe nationale sénégalaise était parmi les grands favoris du succès final. Ils ont terminé deuxième du groupe C avec six points: ils ont gagné 2-0 contre la Tanzanie, ont perdu 1-0 contre l'Algérie et ont battu le Kenya 3-0. Au deuxième tour et aux quarts de finale, il a éliminé respectivement l'Ouganda et le Bénin, l'emportant dans les deux circonstances avec un score de 1-0.



La Tunisie est arrivée à la deuxième place du groupe E. Après un nul 1-1 contre l'Angola et le Mali, elle a été stoppée à 0-0 par la Mauritanie et a de nouveau reporté le rendez-vous avec la victoire. il a passé le tour sans même avoir besoin d’être classé parmi les quatre meilleurs tiers. L'équipe nationale entraînée par Alain Giresse a ensuite battu le Ghana aux tirs au but: elle avait pris les devants avec Taha Yassine Khenissi, mais à 92 minutes, elle a été rejoint par un but contre lui par Rami Bedoui, qui venait d'entrer. Les autres ne suffisaient pas pour débloquer la situation. Avant les tirs au but, Giresse a inséré Farouk Ben Mustapha à la place de Mouez Hassen, qui au départ ne voulait pas quitter le terrain. Mais finalement, le changement a eu lieu: Ben Mustapha s'est révélé décisif en contrant le penalty tiré par Caleb Ekuban. Puis, en quarts de finale, voici la nette victoire 3-0 sur Madagascar, un résultat qui a permis à la Tunisie de revenir en demi-finale de la Coupe d'Afrique, quinze ans après la dernière fois, lorsqu'elle avait également remporté le trophée.

Les dernières nouvelles sur les formations

Il y a quelques jours à peine, le duel opposant Sadio Mané à Mohamed Salah, coéquipiers à Liverpool, avait récemment remporté la Ligue des champions, mais ses rivaux au niveau continental et dans la course au Ballon de Oro. Dans cette Coupe d'Afrique, l'Egypte de Salah a déjà quitté la scène au deuxième tour, tandis que Mané est toujours en lice avec le Sénégal et tentera de remporter un prestigieux trophée dans l'équipe nationale, ce qui lui permettrait d'avancer encore plus sérieusement. sa candidature à l'importante reconnaissance individuelle attribuée par "France Football". En demi-finale contre la Tunisie, Mané sera probablement rejoint sur le trocart par Ismaïla Sarr et Henri Saivet, menacés cependant par Keita Baldé. De plus, Aliou Cissé - qui compte sur le 4-2-3-1 - devrait aligner Alfred Gomis entre les poteaux, Lamine Gassama, Salif Sané, le formidable Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly en défense, Badou Ndiaye et Idrissa Gueye comme médians. Enfin, les doutes concernant le rôle principal ne manquent pas. M'Baye Niang et Mbaye Diagne ne sont pas dans des conditions optimales, mais ce dernier a de bonnes chances de récupérer à temps, contrairement au premier. Il y a aussi l'hypothèse liée à l'emploi de Moussa Konaté, un autre attaquant présent dans la liste des joueurs appelés par Cissé.

Le sélectionneur tunisien Alain Giresse devrait opter pour le 4-3-3. Mouez Hassen a sans doute une place au but, pour le quartet composé de Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi en défense, pour Ghaylene Chaaleli, Ellyes Skhiri et l'un entre Ferjani Sassi et Karim Aouadhi au milieu du terrain, pour Youssef Msakni, Taha Yassine Khenissi et le talentueux Wahbi Khazri - de retour d’une saison positive avec l’attaque Saint-Étienne en chemise.

Le pronostic

Il est possible que le temps réglementaire se termine par un match nul et soit marqué par au moins un but de Sadio Mané.

Les formations probables du Sénégal - Tunisie

SÉNÉGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Konaté.

TUNISIE (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Sassi; Msakni, Khenissi, Khazri.

