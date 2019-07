Regardez Sénégal vs Benin, ce Mercredi, 10 Juillet, à 19H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

L’équipe nationale sénégalaise est l’un des grands favoris de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Elle a fermé le groupe C à la deuxième place, avec six points à son crédit: elle a gagné 2-0 contre la Tanzanie, perdue par 1- 0 contre l'Algérie et a battu le Kenya 3-0. Au deuxième tour, cependant, il a éliminé l’Ouganda et l’a battue 1-0. Sadio Mané - champion absolu, l'un des architectes du récent triomphe de la Champions League à Liverpool et visant le Golden Ball - a déjà manqué deux pénalités, mais en a fait une autre et a marqué deux buts en action .

La sélection du Bénin est arrivée aux quarts de finale sans même remporter un match en temps réglementaire. Il a passé la phase de groupes en tant que l’un des quatre meilleurs vainqueurs de la troisième place: inscrit dans le groupe F, il a commencé par bloquer le Ghana à 2-2, avant de faire match nul 0-0 contre la Guinée Bissau et le Cameroun. Puis, il a étonnamment éliminé le Maroc qui, à la sixième minute de récupération, a raté le penalty 1-1 avec Hakim Ziyech, n'a pas réussi à débloquer le résultat 1-1 et a été entraîné dans du temps supplémentaire, au cours duquel la situation n'a pas changé. . L'épilogue de onze mètres a récompensé l'équipe dirigée par Michel Dussuyer, qui est devenu le protagoniste d'une entreprise majeure.



Les dernières nouvelles sur les formations

Aliou Cissé, commissaire technique du Sénégal, semble vouloir compter sur le 4-2-3-1. Alfred Gomis a déjà pris la place du blessé Edouard Mendy lors des deux derniers matches et est de nouveau prêt à défendre le but de son équipe nationale. En défense, aux côtés du formidable Kalidou Koulibaly, il y aura vraisemblablement Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté et Youssouf Sabaly. Badou Ndiaye et Idrissa Gueye devraient jouer les médianes, tandis qu'Ismaïla Sarr, Henri Saivet et Keita Baldé se disputent deux places au trocart, aux côtés du très talentueux Sadio Mané. Enfin, pour le rôle principal, Cissé a trois options: M'Baye Niang, Mbaye Diagne et Moussa Konaté.

En attaque, le Bénin récupère Steve Mounié, qui a raté la huitième finale contre le Maroc en suspension, raison pour laquelle Khaled Adénon ne sera pas disponible pour le prochain match: le joueur d'Amiens devrait être remplacé par Junior Salomon, prêt soutenir Mama Seïbou, Moise Adilehou, Olivier Verdon et Emmanuel Imorou au département de la défense. Pour le reste, dans le 5-4-1 de Michel Dussuyer, il y a de la place pour Saturnin Allagbé dans les buts, ainsi que pour le quatuor formé par Cebio Soukou, Jordan Adéoti, Stéphane Sessègnon et Mickaël Poté au milieu.



Le pronostic

Il est probable que le Sénégal passera le tour et clôturera les comptes déjà dans le temps réglementaire, au cours duquel Sadio Mané pourrait marquer au moins un but.

Les formations probables du Sénégal-Bénin

SÉNÉGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Niang.

BENIN (5-4-1): Allagbé; Seïbou, Salomon, Adilehou, Verdon, Imorou; Soukou, Adéoti, Sessègnon, Poté; Mounié.

