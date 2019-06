Regardez Ouganda vs Zimbabwe, ce mercredi 26 juin, à partir de 20H00 heure de la Mecque, en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

L’Ouganda fut sans aucun doute la première surprise de cette Coupe d’Afrique. L'équipe de Sébastien Desabre s'est imposée lors de son premier match contre le plus populaire des Congo 2-0. Patrick Kaddu a inscrit les buts à la 15e minute et la tête de l'attaquant Emmanuel Okwi au début de la deuxième mi-temps. Pour l’Ouganda, c’était la première victoire après 41 ans d’attente et cela lui permettait de rattraper l’Égypte à la première place. Le Zimbabwe, en revanche, a été battu par l’Égypte lors du match d’ouverture. Les Pharaons avaient besoin d’un réseau Trezeguet pour gagner.

L'Ouganda et le Zimbabwe : quelle conditions de forme ?

L'Ouganda a commencé du bon pied en battant la République démocratique du Congo et a la possibilité de clore le discours de qualification s'il remportait le succès avec le Zimbabwe. Il n’avait pas remporté de course en Coupe africaine depuis 1978, date à laquelle il avait battu le Nigéria en demi-finale par 2 à 1. Dans cette édition, il a terminé à la deuxième place, cédant au Ghana lors de la finale 2-0. Avant les débuts, il avait battu la Côte d'Ivoire 1-0 lors d'un match amical.

Pour le Zimbabwe, en revanche, ce tournoi est en montée après avoir perdu lors des débuts avec les hôtes de l’Egypte en raison d’un réseau Trezeguet. Un résultat positif est absolument nécessaire pour espérer se qualifier comme l’un des meilleurs tiers. La dernière défaite remonte au 1 novembre contre le Liberia. Lors des six matchs suivants, les garçons du Sunday Chidzambwa avaient remporté deux victoires (Congo et Comores) et trois nuls.

Le pronostic

L’Ouganda a disputé un grand match à ses débuts et un rôle légèrement préféré au Zimbabwe, un match dans lequel, compte tenu de la piètre qualité technique du terrain, il sera difficile d’obtenir plus de deux buts.

Les formations probables d'Ouganda-Zimbabwe

OUGANDA (4-2-3-1): Onyango; Mugabi, Wasswa, Juuko, Walusimbi; Aucho, Azira; Okwi, Miya, Abdu; Kaddu.

ZIMBABWE (4-3-3): Chibezeze; Darikwa, Hadebe, Mudimu, Lunga; Musona, Minetsi, Nakamba, Billiat; Mushekwi, Kururu.



Coupe d'Afrique 2019, le classement du groupe A

Après une journée, voici le classement: Ouganda et Égypte 3, Zimbabwe et République démocratique du Congo 0.

Le match Ouganda vs Zimbabwe sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

