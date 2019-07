Regardez Ouganda vs Égypte, ce dimance 30 juin, à 22H00 heure de la Mecqu,e sur beIN MAX 1 et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Ouganda-Egypte est un match du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations

Après les deux premiers jours de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique 2019, l'Egypte est maintenant qualifiée sur le plan arithmétique pour le premier tour à élimination directe, mais n'a toujours pas réussi à assurer son leadership dans le groupe A, objectif qu'elle atteindrait en obtenant au moins un match nul lors du prochain match, de plus, pas très compliqué.

Tout juste après les succès de 1-0 contre le Zimbabwe et de 2-0 contre le Congo, l'équipe nationale dirigée par Javier Aguirre - qui joue à domicile et qui est l'un des grands favoris pour remporter le titre continental - devrait également apparaître devant le L’Ouganda, déjà à quatre moments, malgré ses compétences techniques limitées.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Le 4-1-3-2 sera probablement le schéma tactique de l'Ouganda. Sébastien Desabre devrait employer Denis Onyango au but, Bevis Mugabi, Hassan Wasswa, Ronald Mukiibi et Godfrey Walusimbi en défense, Mike Azira en médian, Farouk Miya, Emmanuel Okwi et Khalid Aucho quelques mètres plus loin, Patrick Kaddu et Lumala Abdu en attaque.

Mohamed Salah est la star de l'Egypte. Comme d'habitude, le très fort joueur de Liverpool partira de l'aile droite et tentera de revenir à gauche pour tirer pour le but adverse. Aux côtés de Salah, sur le trocart, Javier Aguirre alignera probablement Abdallah El Said et Walid Soliman. Pour le reste, dans l'entraîneur mexicain 4-2-3-1, il est probable qu'il y aura une place pour Mohamed El Shenawy entre les deux postes, pour Ahmed Elmohamady, Ahmed Hegazy, Ayman Ashraf et Ahmed Ayman Mansour en défense, pour Tarek Hamed et Nabil Dunga au milieu de terrain, pour Ahmed Hassan en attaque.

Le pronostic

L’Égypte a de bonnes chances de marquer et de gagner au moins un point.

Les formations probables d'Ouganda - Egypte

OUGANDA (4-1-3-2): Onyango; Mugabi, Wasswa, Mukiibi, Walusimbi; azira; Miya, Okwi, Aucho; Kaddu, Abdu.

ÉGYPTE (4-2-3-1): M. El Shenawy; A. Elmohamady, Hegazy, Ashraf, Mansour; Hamed, Dunga; Salah, El Said, Soliman; Hassan.

Le match Ouganda vs Égypte sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN MAX HD1 et MAX HD2.

